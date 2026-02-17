مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مقترح برغبة للإسراع بتشكيل المجالس المحلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد شعراوي اجتماعها الذي يناقش اقتراح برغبة مقدم من عضو المجلس، ناجي الشهابي بشأن للإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومي ومنع الفراغ السياسي.

ووجه شعراوي خلال كلمته اليوم، التحية لرئيس الجمهزرية مثمنا توجيهه لدراسة قانون انتخابات المجالس المحلية والذي يتبعه قانوز الإدارة المحلية. وشدد على الشكر للرئيس للقضاء على الارهاب واستقرار الوضع الامني والذي كان من ثماره مبادرة المجالس المحلية.

ويشارك في الاجتماع اليوم المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وممثلون عن عدد من المحافظات.

وقال شعراوي إن هذا الموضوع جزء أصيل من خطة عمل اللجنة ونخصص له جلسات عديدة للوصول لقانون متوازن قابل للتطبيق ومتوافق عليه من كافة الأطراف.

وشدد على أن المجالس المحلية مفرخة لتشكيل السياسيين والبرلمانيين فيصل لمجلسي النواب والشيوخ نواب متمرسين على الحياة النيابية.

ولفت إلى أن التقسيم الإداري بدأ منذ عهد مينا موحد القطرين، وبعد الفتح الإسلامي تم تقسيم حضر وريف، ثم المديريات التي انشأها نابليةن مع الحملة الفرنسية وتطور لاحقا المجالس البلدية وأشكال الحكم المحلي والإدارة المحلية.