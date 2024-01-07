﻿فلاي دبي الإماراتية: طائراتنا من بوينج 737 ماكس 9 لم تتأثر بقرار إدارة الطيران الأمريكية

أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها، عدم تأثر طائراتها بقرار إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بإخضاع طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان اليوم الأحد، إنه لا تأثير على طائرات الشركة الثلاث من طراز بوينج 737 ماكس من القرار، لافتة إلى أن الشركة تقوم بتشغيل طائرات بوينج 737 ماكس 9 بتكوين مختلف مع مخارج المقصورة المتوسطة الخلفية، وهو نوع غير مشار إليه في تعليمات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بشأن عمليات الفحص.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قررت أمس السبت إخضاع طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية إثر الحادثة التي وقعت مع طائرة تابعة لـ"طيران ألاسكا" الأمريكية.