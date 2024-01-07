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داعش يعلن مسئوليته عن هجوم على مدنيين في كابول

كابول (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 2:45 م

أعلن "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" مسؤوليته عن هجوم على مدنيين في محطة "قلعة الناظر"، غربي كابول، الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين.

وكان متحدث باسم إدارة الأمن في كابول، خالد زدران قد ذكر في وقت سابق أن انفجارا وقع في منطقة الشرطة السادسة في كابول.

ونقلت قناة " طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد عن زدران قوله إن الانفجار استهدف حافلة واستنادا إلى معلومات أولية، قتل شخصان وأصيب 14 آخرين.

وأدان الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي الانفجار ووصفه بأنه "هجوم إرهابي" ضد "القيم الإسلامية والإنسانية".

وأثار الانفجار في منطقة "دشتي بارشي" بالعاصمة كابول ردود فعل قوية بين السسياسيين الأفغان.


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