ترامب يطالب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه يتعين على دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" يجب أن تنفق خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، بارتفاع عن النسبة المستهدفة الحالية والبالغة 2 بالمئة .

وقال خلال مؤتمر صحفي في منتجع مار-إيه-لاجو في فلوريدا: "يمكنهم جميعا تحمل ذلك، لكن يجب أن يكونوا عند 5% وليس 2%".

وتابع قائلا: "أنا من جعلتهم يدفعون 2%".

ولطالما كان ترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري، ناقدا لحلف الناتو، زاعما أن العديد من الأعضاء الأوروبيين يتخذون من الولايات المتحدة راعيا مجانيا، ولا يدفعون نصيبهم، بل يعتمدون على دافعي الضرائب الأمريكيين.

وفي تجمع انتخابي العام الماضي، قال إنه سيشجع روسيا على "فعل ما تشاء" مع الدول الأعضاء في الناتو الذين لا ينفقون بما يكفي على الدفاع.