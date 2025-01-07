بايرن ميونخ يكشف مخططه بشأن أولمو

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كشف نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني "بوندسليجا" نواياه تجاه الإسباني داني أولمو نجم برشلونة، في ظل عجز النادي الكتالوني عن تسجيله في قائمته حتى الآن.

وأكد ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي البافاري اليوم الثلاثاء أنه يثمن بشدة موهبة أولمو "26 عاما" لاعب لايبزيج السابق، لكنه نفى اتجاه فريقه للتعاقد معه.

وقال إيبرل عقب الفوز وديا على ريد بول سالزبورج 6 /0 مساء الاثنين "عليّ أن أقرأ اللوائح الإسبانية لكي أعرف معى التسجيل من عدمه".

ورفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني السماح لبرشلونة بتسجيل أولمو نظرا لعدم امتثال النادي للمتطلبات المالية اللازمة لعملية تسجيل اللاعبين.

وإذا استمر الوضع على ما هو عليه قد يرحل أولمو بالمجان لكنه لا يرغب في ذلك.

وأشار إيبرل "لا أعرف بشأن اللوائح الإسبانية، لكنه ليس بالشيء الذي يثير اهتمامنا كثيرا".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرى أولمو لاعبا جيدا، ابتسم إيبرل وقال "إذا قلت لا الآن، سيكون الأمر سيئا للغاية".