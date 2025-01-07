قال رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة، إن البلدة – الواقعة جنوب البلاد - مدمرة بشكل شبه كامل.

ودعا عواضة، أهالي البلدة إلى «التريّث قبل العودة في انتظار الكشف الميداني، خوفاً من وجود ذخائر غير منفجرة».

وأعلنت بلدية الناقورة أمس الإثنين، أن الجيش اللبناني قد بدأ بالانتشار في مواقعه داخل البلدة، مشيرة إلى أنه «تسهيلاً لعمليات مرور آليات الجيش وفرقها اللوجستية والهندسية إلى البلدة، وبالتنسيق مع الجيش والجهات الرسمية المعنية، سيتم إعلام الأهالي بتوقيت وخطة العودة في حال توافر المعطيات الجدية اللازمة».

وأكدت البلدية أن «العودة الآمنة ستكون حصراً بمؤازرة قوة من الجيش وفرق الدفاع المدني، بعد التأكد من عدم وجود أي خطر محتمل».

وأشارت إلى أن أي «محاولة للعودة دون التنسيق مع السلطات المعنية قد يترتب عليها نتائج غير محسوبة».