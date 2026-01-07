رئيس مدينة كفر الدوار يتابع الأعمال الجارية بشارع الرحمة تمهيدا لإعادة تطويره

تفقد محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، يرافقه النائب عمرو الزقم، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية بشارع الرحمة بمنطقة السناهرة؛ تمهيدًا لإعادة تنسيقه وتطويره، وذلك بعد قيام الوحدة المحلية بإعادة فتح الشارع للمارة، وإزالة التند والأرصفة المخالفة، ورفع إشغالات الباعة الجائلين.

وتابع "بطيشة"، أعمال إزالة وتكسير التعديات الموجودة بالشارع؛ تمهيدًا لعمل صفايات الأمطار ووضع طبقة الأساس، وتسهيل حركة المرور للسيارات والمواطنين، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وكانت الوحدة المحلية، أعادت خلال حملة مكبرة برئاسة رئيس المدينة، فتح شارع الرحمة بمنطقة السناهرة للمارة، وإزالة التند الصاج والأرصفة، وكذا إزالة الأنقاض وإعادة توسعة الطريق، ورفع إشغالات الباعة الجائلين، والتشديد عليهم بعدم إعادتها مرة أخرى تجنبًا للمسألة القانونية، وذلك ضمن جهود الوحدة لإعادة الانضباط للشوارع، وإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.