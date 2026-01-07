إيكيتيكي يتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

توج هوجو إيكيتيكي، نجم ليفربول، بجائزة لاعب الشهر في النادي للمرة الأولى منذ انضمامه إلى قلعة آنفيلد.

وساهم المهاجم الفرنسي في الحفاظ على سجل الفريق خاليًا من الهزائم في جميع المسابقات خلال الشهر الماضي، حيث أحرز خمس أهداف وصنع هدفًا واحدًا في ست مباريات، ليحصد جائزة ديسمبر.

ووفقًا لموقع ليفربول الرسمي، حصل إيكيتيكي على ما يقرب من نصف الأصوات، متقدمًا على كل من فلوريان فيرتز ودومينيك سوبوسلاي.

وفي أول تعليق له عقب الفوز بالجائزة، قال إيكيتيكي:"شعور رائع، لقد كان شهرًا مميزًا لي وللفريق. أنا فخور وسعيد وأتمنى المزيد من النجاحات".

وأضاف: "كنت قادرًا على تسجيل وصناعة المزيد من الأهداف، لكن الأهم هو تحقيق الانتصارات المهمة للفريق، وأنا سعيد بمساهمتي في ذلك".

وتابع: "مررنا بفترة صعبة، لذا كان الحفاظ على سجّلنا خاليًا من الهزائم في الدوري أمرًا بالغ الأهمية. مواجهة إنتر ميلان خارج ملعبنا كانت مفيدة لنا نفسيًا، ومن الجيد أننا لم نعد نخسر وعلينا مواصلة الانتصارات".

وسجل إيكيتيكي منذ انضمامه الصيف الماضي 11 هدفًا وصنع هدفين، واختتم حديثه قائلاً:"أشعر براحة كبيرة، أستمتع بلعب كرة القدم مع زملائي وكل من في النادي، وهذا يعطيني دفعة نفسية. انضممت إلى هنا وأنا واثق من إمكانياتي، وسأستمر في تقديم كل ما لدي للفريق".