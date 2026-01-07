أظهرت بيانات رسمية أن عائدات السياحة في تونس بلغت نحو 2.8 مليار دولار خلال عام 2025، مع تجاوز عدد السياح 11 مليون زائر، في تأكيد على تعافي القطاع بعد سنوات من التراجع.



وقال البنك المركزي التونسي، الأربعاء، إن العائدات السياحية بلغت 8.09 مليارات دينار (نحو 2.8 مليار دولار) خلال عام 2025، مقابل 7.59 مليارات دينار (2.63 مليار دولار) في عام 2024، محققة زيادة بنسبة 6.5 بالمئة.



وأضاف البنك، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، أن البلاد استقبلت حتى 22 ديسمبر الماضي أكثر من 11 مليون سائح، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2019، والبالغ نحو 9.4 ملايين سائح، قبل أن يتراجع النشاط السياحي خلال الأعوام اللاحقة بفعل جائحة كوفيد-19.



وفي السياق ذاته، قال وزير السياحة سفيان تقية، إن بلاده تجاوزت للمرة الأولى في تاريخها عتبة 11 مليون سائح خلال عام 2025.



واعتبر ذلك "مؤشرا على انتعاشة حقيقية للقطاع، رغم التحديات الإقليمية والعالمية".



وفي تصريحات أدلى بها في 23 ديسمبر 2025 خلال عرض فيلم ترويجي للسياحة الداخلية في العاصمة تونس، أوضح تقية، أن هذه النتائج تحققت بفضل مقاربة جديدة تقوم على التطوير النوعي والكمي للمنتوج السياحي، وتنويع العرض مع التركيز على خصوصية كل جهة.



وأشار إلى أن الاستراتيجية السياحية المعتمدة تهدف إلى تكريس سياحة ذات جودة عالية، وتعزيز مكانة القطاع باعتباره رافدا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، لما له من انعكاسات مباشرة على التشغيل ومسارات التنمية، حسب الوكالة التونسية.



وفي فبراير الماضي، أعلن أن عدد السياح الذين زاروا تونس خلال عام 2024 بلغ 10 ملايين و264 ألف سائح، من بينهم 3.5 ملايين جزائري، ومليونان و254 ألف ليبي، فيما توقع في مارس الماضي أن يتجاوز عدد السياح في 2025 حاجز 11 مليون زائر، وهو ما تحقق بنهاية العام.