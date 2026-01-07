كوسوفو تستلم منظومة صاروخية تركية مضادة للدبابات

أعلن رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، استلام منظومة "أومتاس" التركية متوسطة المدى المضادة للدبابات، وإدراجها ضمن أسلحة جيش بلاده.

وقال كورتي في تدوينة على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء: "أكثر قوة وأكثر أمانًا. منظومة أومتاس التركية بات ضمن ملاك جيشنا".

من جهته، أوضح وزير الدفاع الكوسوفي أيوب مقدونجي، في تدوينة على حسابه في مواقع التواصل، أن بلاده تسلمت شحنة منظومة أومتاس التي جرى توريدها في إطار عقد موقع مع شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية في ديسمبر 2023.

وقدم مقدونجي معلومات عن المنظومة، قائلًا: "إنها نظام صاروخي حديث متوسط المدى مضاد للدبابات، جرى تطويره لتحييد المركبات المدرعة الحديثة والتحصينات العسكرية، بما في ذلك الدبابات المزودة بأنظمة حماية تفاعلية".

وأضاف: "زيادة تنوع وعدد المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات في جيشنا تهدف إلى تغطية مختلف المسافات والظروف الميدانية وسيناريوهات التهديد، بما يعزز المرونة العملياتية".