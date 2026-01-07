حماس تستنكر قرار الأونروا بإنهاء عقود موظفي الوكالة المسافرين خارج غزة: قرار جائر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبرت حركة حماس، عن استنكارها لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بإنهاء عقود موظفي الوكالة المسافرين خارج قطاع غزة الذين تم وضعهم على إجازة استثنائية.

وقالت حماس في بيان، إن هذا القرار جائر وينتهك الحقوق الأساسية للموظفين الذين تمنعهم ظروف حرب الإبادة، وإغلاق الاحتلال لمعبر رفح، من العودة إلى قطاع غزة.

وطالبت الحركة، وكالة الأونروا بالتراجع عن هذا القرار، والالتزام بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني وموظفي الوكالة من الفلسطينيين، وإبقاء الجهود مركّزة على إغاثة الشعب في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها.

وشددت على ضرورة حشد موقف دولي موحّد يضغط على الاحتلال لكسر القيود التي يفرضها على العمليات الإنسانية في قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وكالة الأونروا إنهاء خدمات موظفيها المحليين التابعين لمكتب إقليم غزة والمتواجدين حاليًا خارج القطاع، بقرار دخل حيز التنفيذ الفوري.

وبررت الوكالة القرار بأنه يأتي في ظل استمرار الأزمة المالية الحادة التي تواجهها، والتي أثرت على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التشغيلية.