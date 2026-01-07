قررت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي حتى غد الخميس، على خلفية هجمات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لليوم الثاني، على أحياء سكنية بمدينة حلب "شمال" وسط اشتباك مع الجيش على عدة محاور.

وبحسب اتهامات الجيش السوري، تقصف قسد منذ الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء، أحياء سكنية ومنشآت مدنية وموقعا للجيش السوري في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى 32 مصابا بينهم 8 أمنيين وعسكريين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، أنه جرى "تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي حتى الساعة 23:00 من يوم الخميس (20.00 ت.ج)".

وأضافت الهيئة، وفق الوكالة، أنه "يستمر تحويل الرحلات المجدولة خلال هذه الفترة إلى مطار دمشق الدولي"، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء احترازي ومؤقت".

وعلى خلفية هجمات "قسد"، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، الثلاثاء، "تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى مطار دمشق"، قبل أن يتم التمديد اليوم.

كما أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء أيضا، تعليق الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية بمدينة حلب، الأربعاء، لمدة 24 ساعة.

والأحد، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع "قسد" بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

وتبذل الإدارة السورية بقيادة الرئيس الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.