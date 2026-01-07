شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأربعاء، تحليقا مكثفا "على علو منخفض" للطيران الإسرائيلي المسيّر.

وأفاد وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الطيران الإسرائيلي المسير يحلق في أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض".

وفي وقت سابق الأربعاء، قتل شخص وجرح آخر إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة جويا بقضاء "صور" (جنوب)، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

وبينما لم يتضح على الفور المستهدف بالغارة، ادعى متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنها استهدفت عنصرا من "حزب الله".

وسبق الغارة على البلدة تحليق مكثف على علو منخفض للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء قضاء صور والقرى المحيطة، وفق الوكالة اللبنانية.

وفي الآونة الأخيرة، يتحدث إعلام عبري عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع لـ"حزب الله"، في حال فشل الحكومة والجيش اللبنانيين في تنفيذ تعهداتهما بتفكيك سلاحه.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه منذ 27 نوفمبر 2024 عبر غارات شبه يومية، واستمرار احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في أكتوبر 2023، قبل أن يتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، وأسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.