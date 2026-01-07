شرطة فنلندا تستلم سفينة شحن مشتبه بتورطها في تخريب كابل بيانات بحري

أعلنت سلطات الجمارك والنقل الفنلندية، اليوم الأربعاء، تسليم سفينة شحن تم توقيفها مؤخرا على خلفية تضرر كابل بيانات في بحر البلطيق إلى الشرطة الجنائية الفنلندية لبدء التحقيقات، وذلك بعد استكمال التحريات الأولية.

ويرجح المحققون، أن السفينة، التي تم تحديد هويتها وتحمل اسم فيتبرج قد سحبت مرساتها لمسافة عدة كيلومترات على طول قاع البحر، مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بكابل تحت الماء.

وتباشر الشرطة، تحقيقاتها للاشتباه في ارتكاب جرائم تتعلق بإلحاق ضرر جنائي جسيم، ومحاولة تخريب متعمد، بالإضافة إلى التسبب في تعطيل خطير لشبكة الاتصالات.

وفي إطار الإجراءات القانونية المتخذة، جرى احتجاز أحد أفراد الطاقم، فيما فرض حظر سفر على ثلاثة آخرين لمنعهم من مغادرة البلاد حتى استكمال التحقيقات.

واعتقلت الشرطة الفنلندية، 14 شخصا، واحتجزت سفينة بعدما تبين أنه تم إنزال سلسلة مرساة السفينة في البحر بالقرب من الكابل البحري الذي تعرض لأضرار.

وكانت سفينة الشحن، التي تحمل اسم فيتبرج، ترفع علم دولة سانت فنسنت وجزر جرينادين الكاريبية.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة الإذاعة الفنلندية، نقلا عن مؤتمر صحفي للشرطة، فإن أفراد الطاقم المعتقلين يحملون الجنسيات الروسية والجورجية والأذربيجانية والكازاخستانية.

ويخص الكابل شركة "إليسا" الفنلندية للاتصالات ويعتبر بنية تحتية حيوية تحت الماء.

وقالت الشرطة، إن الضرر وقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بإستونيا.

كانت فنلندا قد ذكرت أن تلك الحوادث لا يمكن أن تكون عرضية موجهة أصابع الاتهام إلى روسيا التي نفت ذلك.