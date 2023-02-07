 قيس سعيد يوجه برقيتي تعزية إلى سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 فبراير 2023 1:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

قيس سعيد يوجه برقيتي تعزية إلى سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 1:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 فبراير 2023 - 1:28 ص

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد برقيتي تعزية إلى كلّ من الرئيس السوري بشّار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب من خلالهما عن تضامن تونس وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي على إثر الزلزال الذي وقع وخلف مئات الجرحى و القتلى.
وذلك وفق ما بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء " وات" مساء اليوم " الاثنين".
وجدّد قيس سعيد التأكيد على "استعداد تونس التام للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا في هذه الفاجعة وتقديم العون والمساعدة الأخوية لتجاوز تداعياتها"،وفق ما أفاد به مصدر برئاسة الجمهورية التونسية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك