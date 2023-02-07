قيس سعيد يوجه برقيتي تعزية إلى سوريا وتركيا في ضحايا الزلزال

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد برقيتي تعزية إلى كلّ من الرئيس السوري بشّار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب من خلالهما عن تضامن تونس وتعاطفها مع الشعبين السوري والتركي على إثر الزلزال الذي وقع وخلف مئات الجرحى و القتلى.

وذلك وفق ما بثته وكالة تونس إفريقيا للأنباء " وات" مساء اليوم " الاثنين".

وجدّد قيس سعيد التأكيد على "استعداد تونس التام للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا في هذه الفاجعة وتقديم العون والمساعدة الأخوية لتجاوز تداعياتها"،وفق ما أفاد به مصدر برئاسة الجمهورية التونسية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.



