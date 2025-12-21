أستراليا: احتشاد الآلاف على شاطئ بوندي في سيدني لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الدامي

احتشد آلاف، اليوم الأحد، على شاطئ بوندي في سيدني، لإحياء ذكرى مرور أسبوع على وقوع هجوم إرهابي دامي استهدف مشاركين في احتفال يهودي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وبدأن الفعالية مساء اليوم الأحد بدقيقة صمت. وكان من بين المشاركين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي قوبل بتصيحات غاضبة من بعض الجمهور.

ومنذ الهجوم، تعرض ألبانيز لانتقادات من الجالية اليهودية في أستراليا والمعارضة، بداعي عدم قيامه بما يكفي لحماية اليهود في مواجهة تصاعد معاداة السامية في البلاد.

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأحد، بإجراء مراجعة لأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم.

وقال ألبانيز إنه سيعمل مع قادة الولايات والمناطق ومع الجالية اليهودية لترتيب "يوم وطني للحداد يُقام في العام الجديد."

وأضاف أن ذلك "سيتيح للعائلات الوقت والمساحة لدفن أحبائهم، ودعم أولئك الذين لا يزالون يتعافون."