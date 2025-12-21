التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم الإسرائيليين في غزة

دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد لجميع الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددة على محاسبة المسئولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم البشعة.

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم الأحد "بشدة استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وكان آخرها جريمة قصف مدرسة تؤوي النازحين ما أدى إلى استشهاد سبعة فلسطينيين، وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني".

وجددت المنظمة، التي تضم في عضويتها 47 دولة مسلمة، "مطالبتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة."

وشددت على "ضرورة تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة جميع المسئولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم البشعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أول أمس الجمعة، قصفا مدفعيا استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أودى بحياة 6 فلسطينيين وأصاب آخرين، فيما وصفت حركة حماس الهجوم بأنه "خرق فاضح ومتجدد" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن مدفعية الجيش الإسرائيلي قتلت 6 فلسطينيين في قصف مركز تابع لوزارة التربية والتعليم بحي التفاح، يؤوي عشرات العائلات النازحة"، موضحة أن القوات الإسرائيلية "منعت طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول لمكان القصف" لانتشال جثامين الضحايا".

فيما قال المركز الفلسطيني للإعلام، إن القصف استهدف الطابق الثاني من مبنى تعليمي، أثناء تجمع عدد كبير من النازحين لحضور حفل زفاف، ما أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.