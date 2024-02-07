النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان: فوز الرئيس إلهام علييف بنسبة 92%

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في أذربيجان، فوز الرئيس الحالي إلهام علييف بنسبة كبيرة بلغت نحو 92% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مظاهر بناهوف - في مؤتمر صحفي عقده الليلة - إن النتائج الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت اليوم، جاءت من واقع ما تلقته اللجنة، حتى الآن، من أعمال فرز وحصر وجمع الأصوات الصادرة عن حوالي 54% من المراكز الانتخابية.

وأوضح أن اللجنة تلقت - بشكل رسمي - أعمال الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في 3561 مركزا انتخابيا من إجمالي 6537 مركزا، حيث بلغ عدد الأصوات وفقا لما تم حصره حتى الآن 2 مليون و711 ألفا و804 أصوات، حصل منها المرشح إلهام علييف على 2 مليون و497 ألفا و542 صوتا بنسبة 1ر92%.

وأشار إلى أن النتائج الأولية أظهرت توزع بقية أصوات الناخبين على المرشحين الستة الآخرين على النحو التالي: المرشح زاهد أوروج 59719 صوتا بنسبة 2ر2%، والمرشح فاضل مصطفى 53986 صوتا بنسبة 99ر1% ، والمرشح جودرات حسني قولييف 48315 صوتا بنسبة 78ر1%، والمرشح راضي نور لاييف 21406 أصوات بنسبة 79ر0%، والمرشح إيلشاد موساييف 17855 صوتا بنسبة 66ر0%، وفؤاد علييف 12981 صوتا بنسبة 48ر0%.

وينتظر أن تُعلن النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنها رصدت إقبالا كبيرا من الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيرة إلى أن نسب المشاركة في العملية الانتخابية تخطت 76% من إجمالي الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية والبالغ عددهم 6 ملايين و478 ألف ناخب.

وأجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان في ظل متابعة محلية ودولية لسير العملية الانتخابية وإجراءاتها، حيث يبلغ تعداد المراقبين المحليين 89 ألفا و366 مراقبا، إلى جانب 790 مراقبا دوليا معتمدا لدى 72 منظمة دولية من 89 دولة حول العالم.