 فيديو.. سؤال محرج لزوجة نتنياهو بعد مثولها أمام محكمة تأديبية - بوابة الشروق
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فيديو.. سؤال محرج لزوجة نتنياهو بعد مثولها أمام محكمة تأديبية

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 5:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 5:52 م
مثلت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام محكمة تأديبية في القضية رقم 1000، بشبهة تلقي رشاوى بتهمة الفساد.

وواجهت بعد انتهاء الجلسة مباشرة أسئلة الصحفيين عن مواضيع محرجة لها، وفق وكالة سبوتنيك.

وظهرت سارة نتنياهو أثناء خروجها من المحكمة وهي تواجه أسئلة الصحفيين.

وسألها الصحفي عن ترميم مسبح منزلها الخاص في قيساريا، خلال الحرب، لترد سارة نتنياهو: "لا داعي لمثل هذه التفاهات، هناك حدود، ليس هناك ترميم وليس في خضم الحرب، في خضم الحرب هناك أمور أخرى نهتم بها".

ثم سألها الصحفي: "ماذا بالنسبة لعائلات (الأسرى)، قلت لهم ألا يتكلموا؟ ألم تقولي لهم ممنوع أن يتظاهروا؟".

لترد سارة : "يا لها من أكاذيب، وهذه تفاهات أنت تتفوه بها".



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