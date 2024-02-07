السعودية: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون الاعتراف بدولة فلسطين

جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على موقفها الثابت حيال القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على "حقوقه المشروعة".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الأربعاء إن "المناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي (جون كيربي) بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وأضاف البيان أن المملكة أبلغت موقفها للإدارة الأمريكية وأنه "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

ودعت المملكة المجتمع الدولي، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ،التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، إلى سرعة الاعتراف بها "ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع"، وفقا للبيان.