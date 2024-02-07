استشهاد مسنة فلسطينية جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل جنوبي قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد مريضة تبلغ من العمر 77 عاماً جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقال في بيان، اليوم الأربعاء، إن المستشفى المحاصر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يعاني منذ أيام من نقص حاد في الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



في سياق متصل، أصيب ستة مواطنين بينهم حالات بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق غزة خلال انتظار آلاف المواطنين وصول شاحنات مساعدات إنسانية قادمة من جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.



كما أغار طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من المكان.