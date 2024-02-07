المؤبد لأب ونجله مهتمين بقتل شخص وشقيقه في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم بالأشغال الشاقة المؤبدة لأب ونجله في القضية رقم 12181 سنة 2023، جنح مركز شرطة سنورس برقم 2729 سنة 2023 كلي الفيوم، والمتهم فيها «صابر.ع»، ونجله «حسين» بقتل المجني عليهما «كريم. ت» وشقيقه «طارق»، حيث صدر الحكم حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني في التهمة المنسوبة إليهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي جميل، وأمانة سر عادل إمام، وسكرتارية ثروت حكيم بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، وأطلق النار على الشقيقين وأصابهما فسقط قتيلين قاصدًا من ذلك إزهاق روحهما.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني قتل المجني عليه " طارق. ت"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، مردفًا بأن المتهم الثاني أحرز سلاح أبيض، متعديًا به على المجني عليه، مسددًا له عدة طعنات محدثا إصابته التي أدت إلى وفاته على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أول يوليو من العام الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس ببلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووجود متوفيين بعزبة عاشور التابعة لقرية الكعابي الجديدة بدائرة المركز.

وانتقلت الشرطة، على الفور وتم تكليف فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين.

وكشفت تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين كل من طرف أول «صابر.ع»، ونجله «حسين» وبين الطرف الثاني «كريم.ت» وشقيقه «طارق»، بسبب خلافات مالية بينهما، فقام على أثرها الطرف الأول الأب ونجله بقتل المجني عليهما.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وضبط المتهم الأول، وإحالته إلى النيابة العامة، ومنها محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.