ميركل تعتزم التشاور بشأن حماية المناخ بقطاع النقل في اجتماع رفيع المستوى

ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المستشارة أنجيلا ميركل، تعتزم التشاور بشأن حماية المناخ في قطاع النقل خلال اجتماع على مستوى القيادات يوم الخميس المقبل، 14 مارس الجاري.

وأوضحت المصادر لـ(د.ب.أ) اليوم الخميس، أن المشاورات تتعلق بعمل لجنة حكومية، مضيفة أنه سيتحدث خبراء في إطار هذه "المنصة الوطنية لمستقبل الحركية" عن عدة موضوعات من بينها إمكانات الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من وسائل النقل.

ومن المقرر عرض نتائج مؤقتة للجنة في نهاية شهر مارس الجاري، وكان هناك جدل في ألمانيا حول مقترحات بشأن وضع حد أقصى للسرعة يبلغ 130 كيلومترًا في الساعة على الطرق السريعة، ورفضت الحكومة ذلك بالفعل.

يشار إلى أن هناك خلافا على المستوى السياسي في قطاع النقل بألمانيا بصفة خاصة حول عوادم الديزل مثلا وكذلك بشأن حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وبحسب خطة حماية المناخ التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الألمانية في عام 2016، فإنه من المقرر خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 40 و 42 % حتى عام 2030.

وتعتزم وزيرة البيئة الاتحادية الحالية، سفنيا شولتسه، تحديد هذا الهدف بتشريع قانوني، ولكن هناك معارضة شديدة ضده داخل الاتحاد المسيحي.