الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 26 فلسطينيًا خلال حملة مُداهمات واسعة في محافظات الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 أشخاص من بلدة عزون بمحافظة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة، فيما اعتقلت قوة احتلالية أخرى 4 أشخاص من محافظة رام الله الواقعة بوسط الضفة، وتم اعتقال 3 آخرين من نابلس شمالا.

وفي الخليل جنوبًا، اعتقل جيش الاحتلال 3 مواطنين من مدينة الخليل وبلدة بيت أُمَّر ودورا.

واعتقلت قوات الاحتلال اثنين أحدهما طفل من بلدة الخضر في بيت لحم إلى الجنوب من القدس.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر صلاح حموري من بلدة كفر عقب شمال القدس.

وتتبع سلطات الاحتلال سياسة إعادة اعتقال الأسرى المُحررين واستجواب ذويهم بين الفينة والأخرى من باب التضييق عليهم أمنيًا وتكديرهم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة مواطنين في أريحا وجنين وطولكرم.