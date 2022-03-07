 الجيش الروسي يعلن وقفا لإطلاق النار لفتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية - بوابة الشروق
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الجيش الروسي يعلن وقفا لإطلاق النار لفتح ممرات إنسانية في مدن أوكرانية

د ب ا
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 8:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 8:42 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نظام تهدئة من الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي من الرئيس الروسي.

وجاء في بيان الوزارة: "بناء على طلب الرئيس ماكرون من الرئيس بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي".

ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط: "نطالب الجانب الأوكراني باستيفاء والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.. محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة".

وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى.

وفي اتصال هاتفي أمس الأحد، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال "التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة".

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