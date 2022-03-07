بايدن يعتزم إجراء مشاورات مع حلفاء أوروبيين حول أحدث تطورات الحرب الأوكرانية

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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء مشاورات اليوم الاثنين، مع حلفاء أوروبيين حول أحدث تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضح البرنامج اليومي المحدث للرئيس الأمريكي والذي نشره البيت الأبيض أن المشاورات التي سيعقدها بايدن عبر الفيديو في الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (بتوقيت جرينتش) سيشارك فيها المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف البيت الأبيض أن موضوع المشاورات هو "أحدث التطورات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا".

يذكر أن هذا الموعد لم يكن مدرجا على البرنامج اليومي الأصلي للرئيس الأمريكي.