أوكرانيا تطالب روسيا بالرد فورا على طلب وقف إطلاق النار لفتح الممرات الإنسانية

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إن بلادها تطالب الجانب الروسي بالرد فورًا على طلب وقف إطلاق النار لفتح الممرات الإنسانية.



ونقلت تقارير إعلامية عن المسؤولة الأوكرانية مطالبتها من موسكو بتثبيت وقف إطلاق النار للتمكن من فتح الممرات الإنسانية.



يأتي هذا في وقت أفادت فيه وزارة الدفاع الروسية، بفتح 6 ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي باتجاه مدن أخرى.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.