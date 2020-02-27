قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إن مصر بها تحركات سعرية، وفي انتظار الإنخفاض مع دخول المنتجات الصيفية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه سيكون هناك انخفاضًا تدريجيًا في أشعار الخضراوات، لافتًا إلى أن لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها مشكلات.

وتابع أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية أدت لانخفاض الإنتاج، والارتفاع الطفيف في الأسعار حاليًا «كل الجهود تتضافر حتى يشعر المواطن إن معندناش ارتفاع أسعار البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، وهناك مشاركة من اتحاد الغرف التجارية في معارض أهلا رمضان «والأسعار تتجه للانخفاض».

