مؤسسة النفط الليبية تحاول فتح صمامات حقلي الشرارة والفيل

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء اليوم الإثنين، أن فرق شركة أكاكوس للعمليات النفطية مازالت تحاول فتح الصمامات المغلقة في منطقة الرياينة (صمامات حقلي الشرارة والفيل)، ولكنها تواجه بعض الصعوبات الفنية نتيجة لأعمال التخريب التي طالت الصمامات من قبل المجموعات المغلقة.

وتواترت أنباء عن تمكن قوة العمليات المشاركة بالمنطقة الغربية اليوم من تأمين خط نقل النفط الواصل من حقلي الفيل والشرارة (أكبر حقل ليبي) بالجنوب الغربي إلى منطقة الرياينة بالجبل الغربي، ومنها إلى ميناء مليتة بأقصى الغرب الليبي.

وتأتي تحركات القوة عقب أوامر أصدرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، اليوم للقوة المشتركة باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح الصمامات.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت أمس الأحد فرض حالة القوة القاهرة على حقلي الشرارة والفيل جنوب غرب البلاد، مفيدة أن ذلك سيخفض الإنتاج بقيمة 330 ألف برميل في اليوم، وسيكلف الخزانة 160 مليون دينار ليبي كخسائر يومية.

ومن المنتظر أن ترفع المؤسسة حالة القوة القاهرة وتستأنف الإنتاج بعد فتح الصمامات.