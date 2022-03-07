إعلام روسي: زيلينسكي حصل على معدات مشفرة لإجراء اتصالات آمنة مع بايدن

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حصل على معدات اتصالات مشفرة أمريكية، والتي بدأ استخدامها بالفعل، حيث تسمح له بإجراء مكالمات آمنة مع الرئيس الأمريكي والمسؤولين في الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن زيلينسكي استخدم المعدات يوم السبت في مكالمة مدتها 35 دقيقة مع نظيره الأمريكي جو بايدن لمناقشة تقديم المساعدات لبلاده.

في السياق، استبعدت مستشارة الرئيس الأوكراني السابقة، يوليا مندل، اليوم، أن يغادر زيلينسكي العاصمة كييف، قائلة إن زيلينسكي موجود في كييف ويتجول يوميا فيها، وإن فرص خروجه منها ضئيلة جدا.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.