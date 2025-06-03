زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقرر الوزير منح جميع النزلاء زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال يومي الخميس والجمعة 5 و6 يونيو، واستكمال الزيارات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 11 يوليو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وكذلك حرصاً على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.