 زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 12:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 12:36 م

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقرر الوزير منح جميع النزلاء زيارة استثنائية واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال يومي الخميس والجمعة 5 و6 يونيو، واستكمال الزيارات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 11 يوليو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك يأتي في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وكذلك حرصاً على تقديم أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

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