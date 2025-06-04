مصرع طالب جامعي بطلق ناري على يد أحد أقاربه في قنا

لقي طالب جامعي مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، في حادث بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، بعدما أطلق عليه أحد أقاربه رصاصة أنهت حياته على الفور.

وكانت الأجهزة الأمنية بقنا، تلقت إخطارا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بمقتل شاب بطلق ناري داخل القرية.

وانتقلت قوة أمنية، إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة أن الضحية يدعى "م. ع."، طالب جامعي، توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وكشفت التحريات، أن الجريمة جاءت نتيجة خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهم، أحد أقاربه حيث تطور نقاش حاد بينهما إلى مشاجرة، أقدم خلالها الجاني على إطلاق النار على الطالب، ولاذ بالفرار عقب ارتكاب الواقعة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتم وضعها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجاني الهارب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.