حادث مروع في ألمانيا يودي بحياة ثلاث نساء وإصابة ثلاثة رجال بجروح خطيرة

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توفيت ثلاث نساء /71 و74 و75 عاما/ في حادث سير خطير قرب مدينة أوبرلينجن على بحيرة كونستانس في جنوب ألمانيا.

وأصيب ثلاثة رجال بجروح خطيرة، حسبما أفادت الشرطة يوم الأربعاء.

ووفقا لتقارير، انحرف سائق /75 عاما/ ببطء إلى الجانب الأيسر في مسار السير المعاكس أثناء انعطاف طويل يمينا لأسباب لم تُوضح بعد.

وهناك، اصطدمت السيارة بمركبة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس تصادما مباشرا. وكانت كلتا السيارتين تقلان ثلاثة ركاب، حسبما قالت الشرطة.



وعلق بعض الأشخاص داخل المركبات واضطر رجال الإطفاء إلى تحريرهم من الحطام. وقالت الشرطة إن النساء الثلاث توفين في مكان الحادث.

ونقل السائق / 75 عاما/ وسائق السيارة القادمة / 86 عاما/ وراكب /75 عاما/ إلى المستشفى وهم يعانون من إصابات خطيرة.

وتم إغلاق الطريق السريع الاتحادي "بي 31" في كلا الاتجاهين.

ويقع هذا المقطع على طريق يشهد كثافة مرورية عالية، ووقع الحادث خلال ساعات الذروة، بحسب ما أوضحت الشرطة.