هيجيتا: على خصوم الأهلي في مونديال الأندية الحذر من خطورته

أكد الأسطورة رينيه هيجيتا، حارس مرمى منتخب كولومبيا السابق ومدرب حراس مرمى فريق ناسيونال، على قوة الأهلي المصري قبل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية القادمة.

وقال هيجيتا في تصريحات لبرنامج "رقم 10" على القناة "الأولى":" الأهلي من الفرق القوية التي تتمتع بسمعة كبيرة في إفريقيا، ولديه أسلوب قوي في اللعب، والجميع يعرفه في العالم".

وأضاف هيجيتا: "أعتقد أن منافسي الأهلي في كأس العالم للأندية عليهم الحذر من خطورة هذا الفريق، فهو من الأندية التي لا يستهان بها في أي بطولة يشارك فيها".

وعن تطور الدوري السعودي، قال هيجيتا: "الدوري السعودي أصبح قويًا جدًا بوجود العديد من النجوم العالميين. في السعودية نجحوا في تطوير المستوى هناك، وأصبح لديهم عدد كبير من اللاعبين المتميزين، بالإضافة إلى المدربين المحترفين وأخصائيي التغذية الذين يساهمون في رفع مستوى الأداء".