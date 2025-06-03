رئيس مصر للطيران يشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ«إياتا» بنيودلهي لتعزيز الشراكات الدولية

شارك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في أعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في دورتها الحادية والثمانين، والتي استضافتها العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو الجاري، بحضور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ومشاركة واسعة من رؤساء شركات الطيران العالمية، وصناع القرار، ومسئولين حكوميين بارزين.

وركزت الجمعية العامة، هذا العام، على مناقشة أبرز التحديات والفرص في صناعة الطيران العالمية، والتي تضمنت التوقعات الاقتصادية للنقل الجوي، مستقبل الوقود المستدام للطيران، إلى جانب التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.

وأكد الطيار أحمد عادل، أن مشاركة مصر للطيران في هذه الفعالية الدولية تمثل فرصة استراتيجية للتفاعل المباشر مع أبرز القضايا التي تشكل مستقبل النقل الجوي، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص على دعم المبادرات الدولية التي يتبناها الاتحاد لتحقيق طيران أكثر استدامة، وتحقيق التوازن بين النمو التشغيلي والالتزامات البيئية.

وأضاف أن مصر للطيران تسعى لتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة الطيران، بما يسهم في تحسين تجربة المسافر.

وشدد على أهمية التعاون المستمر مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتحقيق تكامل اقتصادي وتعزيز الترابط الجوي عالميًا.

وعلى هامش الجمعية، عقد الطيار أحمد عادل، عددًا من اللقاءات الثنائية المهمة، شملت لقاءً مع كامل العوضي، نائب رئيس إياتا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث جرى بحث أوجه التعاون في مجالات السلامة والتدريب والتحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود مصر للطيران نحو التحول لطيران مستدام.

كما التقى ثيو باناجيوتوليوس الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، وناقشا سبل تطوير تجربة السفر وتحقيق مفهوم "السفر السلس"، وأشاد "عادل" بالتعاون القائم بين شركات التحالف وتبادل الخبرات.

وشهدت اللقاءات، اجتماعًا مع بلال إكشي رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، لبحث أطر التعاون وتعزيز حركة السفر بين مصر وتركيا، إلى جانب اجتماع مع بنيامين سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في هذا الحدث العالمي؛ تأكيدًا على مكانتها الريادية في صناعة النقل الجوي بالمنطقة، وحرصها الدائم على التفاعل مع مستجدات الصناعة وتوسيع حضورها العالمي.