سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الهلال السعودي في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس تعاقده مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان السابق.

أزاح الهلال عن تعاقده مع المدرب الإيطالي بأكثر من تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تقول "إنزاجي الإيطالي هلالي.. مرحبا بك سيموني إنزاجي".

وظهر المدرب الإيطالي في مقطع فيديو قصير لتقديمه، وقال في نهايته "أنا سيموني إنزاجي.. واليوم بدأت قصتي مع نادي الهلال".

ولم يعلن النادي السعودي عن مدة التعاقد مع المدرب الإيطالي البالغ من العمر 49 عاما، والذي رحل عن قيادة إنتر ميلان بعد أربعة مواسم مع الفريق.

ولكن فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن إنزاجي وقع عقدا مدته موسمين، وسيتقاضى 26 مليون يورو في الموسم الواحد.

واختتم سيموني إنزاجي مشواره مع إنتر ميلان بنتائج مخيبة، وخرج بموسم صفري، وأنهاه بخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة صفر / 5 في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الخميس الماضي.

وسيقود سيموني إنزاجي فريق الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

ويتنافس الفريق السعودي في المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.