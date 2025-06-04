قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن خط الشحن البحري «الرورو» الذي يربط ميناء دمياط بميناء تريستا الإيطالي؛ ينقل حوالي 120 حاوية أسبوعيًا من البضائع المصرية الطازجة وبعض الصناعات الأخرى إلى 13 دولة أوروبية.

وأشار خلال مقابلة لبرنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد» إلى زيادة وتيرة رحلات الرورو إلى رحلة كل خمسة أيام بسبب الإقبال الشديد، لافتا أن من بين الـ 120 حاوية أسبوعيا حوالي من 80 إلى 90 وبعض الأحيان 112 حاوية هي خضروات وفواكه طازجة، بالإضافة إلى حاويات أخرى تحمل منتجات صناعية مثل ضفائر السيارات والملابس.

ونوه أن مصر تسعى لربط اقتصادها باقتصاديات الدول المجاورة لتسهيل حركة التجارة والأفراد، كاشفا عن خطة لربط منطقة شرق العوينات في مصر بدول الجوار الإفريقي مثل تشاد وليبيا والسودان عبر شبكة طرق، على أن تتولى كل دولة الطرق داخل حدودها.

وأكد أن هذا الطريق لن يكون «استثمارات تُرمى»؛ لكن سيكون «خط تجارة رئيسي بين مصر وكل دول إفريقيا الحبيسة المتصلة بتشاد وبغرب إفريقيا، مثل نيجيريا والكاميرون وساحل العاج ومالي والسنغال وغينيا».

ولفت إلى زيارته الأخيرة لدولة تشاد بصحبة وفد ضم ممثلين عن 17 شركة مصرية من القطاع الخاص، مشيرا إلى تأكيد الجانب التشادي أن بمجرد الانتهاء من طريق الرابط؛ فإنهم سيصدرون لمصر ما لديهم من منتجات ويستوردون ما يحتاجونه، كما أعربوا عن رغبتهم في مد كابل ألياف ضوئية «الفايبر» للاتصالات مع الطريق.

وأشار إلى امتلاك تشاد ثروات طبيعية هائلة من مراعي وثروة حيوانية ومياه وأراضي زراعية، موضحا أن المسافة المتبقية لربط مصر بمنفذ الكفرة على الحدود المصرية الليبية السودانية التشادية تبلغ حوالي 375 كيلومترًا داخل الأراضي المصرية، وذلك بعد أن طورت الدولة شبكة طرقها الداخلية لتصل إلى شرق العوينات.