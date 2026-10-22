السعودية تواجه قطر في افتتاح ستاد أرامكو استعدادًا لكأس آسيا 2027

يلتقي المنتخب السعودي نظيره القطري في مباراة ودية يوم الأحد 27 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات افتتاح استاد أرامكو الجديد بمدينة الخبر، في مواجهة تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2027.

وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أن الملعب الجديد تبلغ سعته نحو 47 ألف متفرج، فيما تمتد مساحته الإجمالية إلى نحو 800 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يستضيف استاد أرامكو عددًا من مباريات كأس العالم 2034، التي تستضيفها السعودية، تشمل مواجهات في دور المجموعات ودوري الـ32 ودور الـ16، إلى جانب مباريات بطولة كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في الرياض وجدة والخبر.

وتندرج المباراة الودية بين المنتخبين السعودي والقطري ضمن التحضيرات للبطولة القارية، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، وفقًا لما أعلنه الاتحادان السعودي والقطري.

وكان المنتخبان قد التقيا في نصف نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، ونجح المنتخب السعودي في حسم المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، قبل أن يتوج باللقب عقب فوزه على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة النهائية.