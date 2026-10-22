المصرف المركزي الليبي يستنكر دخول قوة لمقره

أعربت إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسى، عن بالغ استنكارها لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف في طرابلس اليوم الخميس.

ويأتي هذا بعد ساعات من قرار رئاسة مجلس النواب بقبول استقالة سابقة كان المحافظ ناجي عيسى قد تقدّم بها في أغسطس.

وأبدى عيسى استغرابه من قرار مجلس النواب الذي كلف فوزي أبو خزام، أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف، بتسيير مهام المحافظ، الأمر الذي رفضه عيسى، وذلك عبر بيان استنكار نشره المصرف اليوم على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قال فيه إن "دخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه يعتبر تجاوزا للأصول المؤسسية والإدارية، وإخلالا بواجب احترام مقار المصرف وصون حرمتها".

وحمّل البيان جميع الجهات التي شاركت في هذا التصرف أو أسهمت فيه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه من آثار وتداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع، باعتبار مسؤوليتها عن حماية مقر المصرف وتأمينه.

وأكد البيان عدم تحمّل إدارة عيسى المسئولية عن أي إجراءات أو تصرفات ترتبت على هذا الدخول، وتمسّكها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مقر المصرف ومكاتبه ووثائقه، ومساءلة المسؤولين عن هذه الواقعة.