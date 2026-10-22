رابطة الدوري الفرنسي تعاقب لاعب ليون بسبب تدخله على محمد عبد المنعم

تلقى ناكامورا لاعب ليون الفرنسي، عقوبة بالإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة إثر صدامه مع محمد عبد المنعم، خلال مباراة فريقه، ليغيب عن اللقاء المقبل أمام باريس سان جيرمان.

وانتهت مباراة نيس وليون بفوز ليون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، بعدما قلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف إلى انتصار.

وذكرت شبكة «مادين فوت» الفرنسية أن اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي قررت إيقاف ناكامورا مباراة واحدة، مع فرض عقوبة إضافية بالإيقاف مباراة أخرى مع إيقاف التنفيذ.

وجاء طرد ناكامورا في الدقيقة 70، بعدما دخل في صراع مع محمد عبد المنعم، الذي سقط على أرض الملعب ممسكًا بصدره من شدة الألم، قبل أن يضطر إلى مغادرة المباراة.

وبذلك، يغيب ناكامورا عن مواجهة ليون وباريس سان جيرمان، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، على أن يعود للمشاركة في المباراة التالية.