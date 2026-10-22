موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري الأبطال

يٌعقد في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الجمعة بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وموعد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من عبد الله حسين القائم بأعمال المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق أن فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ستاد أماهورو في كيجالي.