أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر ، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في مسابقات الدورة الأولى من المهرجان، المقام خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن يتم استلام الافلام ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وحتى 20 يوليو 2025.

وتوجهت إدارة المهرجان بخالص الشكر والتقدير، إلى جميع صانعي الأفلام الذين قدّموا افلامهم العام الماضي قبل أن يصدر قرارا بتأجيل انطلاق الدورة الأولى.

وقال بيان صادر عن المهرجان، إنه بالرغم من سعي إدارة المهرجان لإقامة الدورة الأولى في موعدها المقرر سابقًا في ديسمبر 2024، إلا أن ظروفًا خارجة عن الإرادة استدعت تأجيل الموعد إلى سبتمبر 2025.

وأضاف البيان: "بناءً على اللائحة المُعلنة للمهرجان، تم تحديد أهلية المشاركة في المسابقات الرسمية للأفلام المنتجة اعتبارًا من 1 يناير 2024".

وتابع: "نعتذر عن عدم إمكانية مشاركة الأفلام المنتجة قبل هذا التاريخ ضمن المسابقات الرسمية، مع تأكيد تقديرنا العميق لقيمتها الفنية".

وواصل: "تحتفظ إدارة المهرجان بحق اختيار بعض هذه الأعمال لعرضها خارج إطار المسابقات الرسمية، بالتنسيق مع صُنّاعها".

فيما يتم استقبال الأفلام المنتَجة خلال عام 2025 فقط، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 وحتى 20 يوليو 2025، عبر الموقع الرسمي للمهرجان:

www.portsaid-iff.com

مع الاحتفاظ بمشاركة الأفلام التي تم إنتاجها 2024 والتي سبق استقبالها.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص إدارة المهرجان على الالتزام الكامل باللائحة، بما يضمن مستوى فني يواكب الحراك السينمائي المعاصر ويُشجع على تقديم أعمال جديدة تعكس تطور التجربة السينمائية.

واختتم البيان: "نتطلع لاستقبال أعمالكم، ونعمل بكل جد لتكون الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي منصة حقيقية للاحتفاء بالإبداع والسينما الجادة".

الجدير بالذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.