استحداث منصة للأفلام بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السابعة

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أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن استحداث منصة القاهرة للأفلام ضمن فعاليات دورته السابعة، المقرر إقامتها في الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2025.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الكاتب والباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري سيتولى الإشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى.

وأكدت إدارة المهرجان أن استحداث هذه المنصة يأتي في إطار دور المهرجان في دعم صُناع الأفلام الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة لإكمال مشاريعهم وإخراجها إلى النور.

وسيتم فتح باب التقديم لمشاريع الدعم عبر المنصة في الفترة من 15 يونيو إلى 15 أغسطس، ومن خلالها سيتم اختيار بعض المشاريع لتقديم دعم مادي ولوجستي لها.

وتُختار الأفلام المشاركة بعناية من قبل لجنة تحكيم وفق معايير فنية محددة، وذلك بهدف تعزيز صناعة الأفلام القصيرة في مصر والعالم العربي، وإبراز الأعمال الجديدة والواعدة.

ويهدف المهرجان إلى توفير منصة للمخرجين الموهوبين لعرض أعمالهم، وتلقي آراء الجمهور والنقاد، والتعريف بالمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار حول السينما.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يترأسه المخرج وحيد صبحي، ويديره الناقد أحمد النبوي، فيما يتولى الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي.