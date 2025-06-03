 تلفزيون سوريا: أحمد الشرع يزور الولايات المتحدة سبتمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تلفزيون سوريا: أحمد الشرع يزور الولايات المتحدة سبتمبر المقبل


نشر في: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يونيو 2025 - 1:14 م

أفادت مصادر خاصة لـ«تلفزيون سوريا»، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

وقالت المصادر إن «زيارة الشرع المرتقبة إلى أمريكيا تتضمن إلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهي الأولى لرئيس سوري منذ 60 عامًا».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، رفع العقوبات المشددة على سوريا لإعطاء البلاد «فرصة للوصول للعظمة».

وفي أعقاب الإعلان، التقى ترامب بالشرع في الرياض، وهو أول لقاء بين رئيس أمريكي ورئيس سوري منذ 25 عامًا.

والخميس الماضي، تم رفع العلم الأمريكي فوق مقر إقامة مبعوث واشنطن الخاص إلى دمشق، للمرة الأولى منذ إغلاق السفارة في عام 2012.

وأظهر مقطع فيديو لـ«رويترز» المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، وهو السفير الأمريكي لدى تركيا أيضا، بينما يرفع العلم بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ولم تُعيّن الولايات المتحدة سفيرًا لها في سوريا بعد، ولم تُعِد فتح سفارتها. وصرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنّ قرار عدم إعادة فتح السفارة حتى الآن «يعود كليًا إلى مخاوف أمنية».

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