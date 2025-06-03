هرب أكثر من 200 نزيل من السجن في باكستان وحطموا إحدى بواباته، بعد إجلائهم من زنازينهم؛ إثر وقوع سلسلة من الزلازل الخفيفة شهدتها كراتشي، أكبر مدن البلاد، بحسب ما ذكره مسئولون اليوم الثلاثاء.

وقال مسئول الشرطة كاشف زمان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السجناء تغلبوا على حراس السجن، وحطموا إحدى بواباته وهربوا من سجن "مالير" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد متصل، أكد ضياء لانجار وزير داخلية إقليم السند، إلقاء القبض على نحو 80 من النزلاء الفارين مجددا بالقرب من السجن، بعد أن استدعت السلطات تعزيزات من الشرطة والقوات شبه العسكرية.

وقال غلام نبي ميمون قائد شرطة السند، بعد زيارة للسجن، إنه شاركت العشرات من الفرق الشرطية في عملية المداهمة للقبض على السجناء المتبقين.

وأضاف ميمون، أن معظم السجناء الهاربين كانوا يقضون عقوبات بسبب ارتكابهم جرائم بسيطة، ولم يكن بينهم أي مجرمين بارزين أو إرهابيين.