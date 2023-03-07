ضبط مديرة مدرسة بتهمة النصب على 16 مواطنا بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، من ضبط مديرة مدرسة بطما شمالي المحافظة بتهمة الاستيلاء على مليون و700 ألف جنيه من 16 مواطنًا بزعم توظيفها في تجارة المواد الغذائية، وجرى التحفظ على المتهمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بورود بلاغ المدعوة "كريمة.ف"، 55 عامًا، مُعلمة بمدرسة طما، و15 شخصًا آخرين يقيمون دائرة المركز، بتضررهم من المدعوة "سماح.ع"، 41 عامًا، مديرة مدرسة بإدارة طما التعليمية وتقيم دائرة المركز؛ لنصبها عليهم والحصول منهم على مليون و700 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفِ بوعدها أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، وبالاشتراك مع البحث في شمال سوهاج ووحدة مباحث مركز شرطة طما، تمكنوا من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات./