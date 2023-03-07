زيادة سعر الفائدة في أستراليا 25 نقطة أساس

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أعلن بنك الاحتياط (المركزي) الأسترالي اليوم الثلاثاء زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة العاشرة على التوالي ليصل إلى 6ر3%.

وذكر البنك أن لجنة السياسة النقدية في البنك قررت زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2012، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

من ناحيتها قالت مؤسسة "ريت سيتي" إن الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة الرئيسية سيضيف 77 دولارا أستراليا إلى قيمة القسط الشهري لإعادة تمويل أي قرض عقاري بقيمة 500 ألف دولار.

في الوقت نفسه تراجع سعر الدولار الأسترالي أمام العملات الأخرى بعد إعلان زيادة الفائدة ليسجل 5904ر1 دولار لكل يورو و6721ر0 دولار أسترالي لكل دولار أمريكي و30ر91 ين ياباني لكل دولار أسترالي.