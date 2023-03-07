الكرملين: اليد الخفية في أوكرانيا هي الولايات المتحدة

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن "اليد الخفية" التي تحدث عنها وزير خارجية الصين تشين جانج في مؤتمر صحفي، وقال إنها تدفع لتصعيد وإطالة أمد الأزمة، تعود إلى "الولايات المتحدة".



وكان وزير الخارجية الصيني تشين جانج، قال في مؤتمر صحفي في بكين، الثلاثاء، إنه يبدو أن "يداً خفية" تدفع إلى التصعيد في الأزمة في أوكرانيا"، وفقا لوكالة رويترز.



وقال إن هذه "اليد الخفية" تستخدم الأزمة في أوكرانيا لـ"خدمة أجندات جيوسياسية".



وحذر وزير الخارجية الصيني، من حدوث "مواجهة ونزاع" مع الولايات المتحدة إذا لم تغير نهجها تجاه بكين، خصوصاً في تايوان التي اعتبرها "الخط الأحمر الأول للصين"، فيما اتهم "يداً خفية" بالوقوف خلف التصعيد في الأزمة الأوكرانية لـ"خدمة أجندات جيوسياسية".



وشدد جانج، على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للتوحيد السلمي مع تايوان، مع "الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الإجراءات الضرورية"، مؤكداً أن تايوان "خط أحمر لا يجب على الولايات المتحدة تجاوزه"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.



وقال جانج في أول خطاب له بعد تعيينه وزيراً للخارجية، إن بكين تحترم تماما دول الشرق الأوسط وتعتبرها قيًمة على شؤونها الخاصة، وإنه ليس لديها أي نية لملء ما يسمى "الفراغ"، موضحاً أن الصين ستستمر في الدفاع عن العدالة ودعم الدول في هذه المنطقة في سعيها لتسوية سياسية للقضايا الساخنة من خلال الحوار والتشاور.



وتابع: "بكين تعارض بحزم كل أشكال الهيمنة وعقلية الحرب الباردة"، مشيراً إلى أنها ستدافع عن سيادتها وأمنها الوطني، مضيفاً أن تحديث الصين لجيشها "لا يقوم على الحروب والاستعمار"، في إشارة إلى قرار بلاده رفع الإنفاق العسكري خلال هذا العام.