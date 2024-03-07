ولي العهد السعودي: إتمام نقل 8% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وسوف تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة في شركة أرامكو بعد عملية النقل 82.182% من إجمالي أسهم الشركة بحسب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بن سلمان قوله إن نسبة الأسهم المملوكة للدولة في شركة أرامكو بعد عملية النقل سوف تصبح 82.186% من إجمالي أسهم الشركة.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، واستحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

وأشار إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد ولي العهد السعودي، أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.