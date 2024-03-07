أصدرت رابطة النقاد الرياضيين بيانًا رسميًا، ترفض من خلاله ممارسات اتحاد الكرة ضد الصحفيين الرياضيين، في نهائي كأس مصر.

الأهلي يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب الأول بارك في العاصمة

وتستضيف السعودية نهائي كأس مصر، أعرق البطولات المصرية، ضمن فعاليات موسم الرياض، في النسخة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج مصر.

ودعت الرابطة، برئاسة حسن خلف الله، في وقت سابق لاجتماع عاجل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، لمناقشة أزمة تعطيل اتحاد الكرة لحضور الصحفيين الرياضيين نهائي كأس مصر في السعودية.

واجتمع خالد البلشي مع رابطة النقاد الرياضيين اليوم، الخميس، وأكد دعمه الكامل للرابطة

وكتبت الرابطة في بيان رسمي عبر الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في اجتماعه الطارئ بحضور نقيب الصحفيين.. مجلس رابطة النقاد الرياضيين يرفض ما حدث مع الصحفيين في نهائي كأس مصر.. ويؤكد الحفاظ على الحقوق مهما تكلف الأمر».

وأضاف البيان: «رفض مجلس رابطة النقاد الرياضيين ما حدث من خلل تنظيمى داخل اتحاد الكرة نتج عنه التسبب في حرمان الصحفيين الرياضيين المصريين من أبسط حقوقهم في تغطية نهائي كأس مصر بالرياض، رغم تقدمهم لاتحاد الكرة المصري بطلبات الحصول على التأشيرات وفقا لإعلان الاتحاد مع تحمل مؤسساتهم نفقات السفر والإقامة».

وتابع: «جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي للرابطة مع نقيب الصحفيين لمناقشة تداعيات ما حدث بناء على الشكاوى المقدمة من الزملاء أعضاء الرابطة، وتضامن الجميع خلال الاجتماع على وجود خطأ حدث يستدعي وقفة مع جميع المؤسسات الرياضية لتسهيل مهمة الصحفي الرياضي في تأدية مهام عمله، مع التأكيد على ضرورة التنسيق خلال الأيام المقبلة لوضع آلية للتعاون تكون قائمة على التقدير والاحترام المتبادل، من خلال رابطة النقاد الرياضيين الذي أكد مجلسها خلال الاجتماع بأنه لن يتهاون في الحفاظ على حقوق أعضاء جمعيته العمومية مهما تكلف الأمر».

وأكد خالد البلشى نقيب الصحفيين بأن مجلس النقابة يقف داعما لرابطة النقاد الرياضيين وجميع الشُعب والروابط داخل النقابة، في حين أشار حسن خلف الله رئيس الرابطة إلى أن هذا الدعم يعد نقطة انطلاق قوية للترتيب فيما هو قادم والتنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج كارنيه موحد للصحفيين الرياضيين معتمد من النقابة والجهات المسئولة لحضور المباريات والمؤتمرات الصحفية، لضبط كل السلبيات التى يعاني منها الزملاء.

وأكد مجلس الرابطة على أنه في حالة اجتماع مستمر لبحث جميع المواضيع المطروحة وإعلان ما سيتم التوصل إليه مع جميع الجهات المعنية.